Rapallo: tunnel Fontanabuona, Carannante bacchetta il Pd - LevanteNews

Da Andrea Carannante

Mentre il Comitato NO tunnel lavora a tempo pieno con i volontari per rispettare il termine di presentazione delle osservazioni sul progetto/scempio, il Partito Democratico di Rapallo, con il suo segretario Gianluca Cecconi si sente in dovere di organizzare una conferenza stampa per dichiarare il sostegno incondizionato all’opera del tunnel Rapallo/Valfontanabuona, e lo fa utilizzando gli stessi argomenti che usarono quando devastarono irreversibilmente la città con la famigerata rapallizzazione.

Sostegno ancora più incondizionato di quello degli amministratori di Rapallo, che da quanto stabilito presenteranno almeno delle osservazioni.

Nel frattempo si allarga il campo del Comitato che dopo l’ultima uscita pubblica di Santa Maria, raccoglie nuove adesioni e decine di altre firme in un territorio che subirà in modo devastante l’impatto di questo progetto/scempio che vedrà proprio in quelle zone la tombinatura di alcuni corsi d’acqua, l’esproprio di terreni e aree cantiere vicino a plessi scolastici e strade trafficate che rischiano di diventare un incubo per la circolazione e per la qualità di vita degli abitanti.

Sostegno importante, per la sua preparazione, ma soprattutto per la storia che rappresenta è quello di Rino Vaccaro, già consigliere comunale di Rapallo, protagonista di battaglie storiche, ex vice presidente di Italia Nostra che darà il suo utilissimo contributo al Comitato.

I tempi stringono, i rischi per la città, per la circolazione, per la qualità di vita e di lavoro di tutti sono davvero imminenti

Facciamo appello a tutti i cittadini a dare il proprio contributo, a diffondere la documentazione che prova il disastro alle porte, a sostenere questa battaglia portata avanti senza nessun sostegno politico e istituzionale, una battaglia per l’ambiente, una battaglia per Rapallo, ma anche una battaglia di dignità