Rapallo: dal convegno imprenditori, "addio cravatta" - LevanteNews

Matteo Salvini che la indossa difficilmente, stamattina ha messo la cravatta, come Letta o altri relatori. Ma al convegno di Rapallo dei giovani industriali, la tendenza sembra essere quella di lasciare il colletto della camicia aperto. La foto che pubblichiamo mostra lo stilista Brunello Cuccinelli, che della moda ha fatto il suo impero e Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo sempre attendo al modo di vestire. Tutti e due senza cravatta come per altro stamattina lo era Matteo Renzi, e tantissimi altri. Insomma il Convegno dei Giovani Industriali oltre lanciare le richieste del mondo economico alla politica. lancia una nuova tendenza: il disuso della cravatta.