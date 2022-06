Rapallo: da lunedì collegamento con Portofino e San Fruttuoso - LevanteNews

La mareggiata che ha sconvolto Rapallo è avvenuta il 29-30 ottobre 2018. Siamo a fine giugno 2022 e da lunedì prossimo 27 giugno, i battelli turistici dopo tre stagioni, potranno nuovamente attraccare al molo al centro del lungomare. Avrebbero già dovuto farlo la scorsa estate, ma i lavori del ministero per sistemare il pontile iniziarono in ritardo e si protrassero oltre l’estate; i battelli poterono attraccare per un breve periodo al porto Riva. Quest’anno il ritardo è dovuto al dragaggio del porto iniziato dal ministero in ritardo ed eseguito in maniera anomala, se è vero che, a pochi metri dal molo di attracco, il fondale sale da meno 350 centimetri a meno 190. Il Demanio marittimo o chi per lui controllava?

Tutto bene tuttavia quel che finisce bene e da lunedì i turisti potranno nuovamente imbarcare e sbarcare dai battelli nel cuore del lungomare. (m.m.)