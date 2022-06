Pallanuoto F/ Le ragazze del Camogli si impongono sull'Expert Napoli - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914 su Facebook

RN Camogli – Expert Napoli Lions 9-8

Bellissima ed equilibratissima partita quella tra Spazio RN Camogli e Expert Napoli Lions nella gara d’esordio del girone per accedere alla Serie A2. Dopo un primo tempo un pochino sottotono probabilmente necessario per smaltire le scorie del viaggio, le ragazze di Mister Gogna cominciano a macinare gioco e una volta passate in vantaggio non si fanno più recuperare, Falconi superlativa para due rigori, e si raggiunge il massimo scarto nel quarto tempo con un perentorio +3.

Con le ultime energie le partenopee sono riuscite poi a ridurre lo svantaggio a 33″ dalla fine, ma con un’ottima gestione del pallone le bianconere hanno messo in ghiaccio la partita portando a casa i tre punti.

Reti: Sessarego 3, Fiore 2, Gallone 2, Trucco e Passalacqua 1.