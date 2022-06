Le ricette di Renzo Bagnasco: sciroppo di rosa canina - LevanteNews

Da Renzo BAGNASCO “A tavola con i Liguri” edizioni Tigulliana

Ricetta

Sciroppo di rosa canina

Ingredienti: 500 gr di frutti di rosa canina, 350 gr di zucchero, 2 lt d’acqua, se piace aromatizzarlo cannella o menta

Esecuzione: asciugarli al sole per 2 o 3 giorni, sbucciarli, tagliarli a metà e tolti i semini, bollirli in un litro d’acqua e appena bolle, dopo 2 secondi, spegnere il fuoco e far riposare per 15’. Una volta filtrato unirvi la rimanente acqua e ribollirlo continuando sino a che non si sia dimezzato. Aggiungere lo zucchero e gli eventuali aromi e continuare sino a che non diventi denso; una volta freddato imbottigliarlo.

Famosa la produzione di Sciroppo di rosa e di rosa canina da parte dei Padri Cistercensi della Badia di Tiglieto , fin dal 1120. Anticamente era considerata un toccasana utilizzato per curare sia le patologie che certe ferite. E’ ricco di vitamina “c”e raggiungono la piena maturazione quando i frutti acquistano quel bel coloro rosso