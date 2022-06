Gattorna: chiusura ufficio postale limitata ad agosto - LevanteNews

Da Giovanni Dondero sindaco di Moconesi su Facebook

Come noto decreti ministeriali e disposizioni AGCOM, prevedono una rimodulazione delle aperture degli uffici comunali nel periodo estivo. Il nostro Comune, ricade in queste misure (in particolare perché dispone di due uffici postali posti a distanza inferiore a 10km)

Nelle scorse settimane l’amministrazione Comunale di Moconesi si é attivata per garantire il minor impatto delle chiusure previste per il solo ufficio di Gattorna, nel periodo 15/6 – 15/9, portando all’attenzione di Poste Italiane che, per i piccoli Comuni, caratterizzati anche da un’elevata percentuale di residenti anziani, il servizio e l’ufficio postale rappresentano un vero e proprio presidio dello Stato, il cui valore é fondamentale e irrinunciabile, oltre al fatto che, nel periodo estivo, Moconesi registra un incremento del popolazione e quindi una conseguente crescita della domanda anche dei servizi postali.

Abbiamo ricevuto comunicazione che la chiusura dell’ufficio postale di Gattorna sará limitata al solo mese di agosto nelle seguenti date: 13, 18, 20, 23, 25, 27 e 30.