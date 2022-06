Favale: domani si celebra la "Giornata degli Italiani all'estero" - LevanteNews

Favale domani celebra la “Giornata degli Italiani all’estero” giunta all’edizione numero 60. Sarà l’occasione per la consegna del “Premio Radici” giunto alla sua 18esima edizione: viene ritirato da Ludovico Fiora, vicesindaco di Brusnengo con una motivazione che, in realtà vuol ricordarne lo zio Virgilio, pasticciere a Washington, fornitore della Casa Bianca che aveva sposato Maria Queirolo originaria di Ratti di Orero a cui il comune dedicherà una targa. Una motivazione che in realtà, con tutto il rispetto per la famiglia Fiora, sembra indebolire il significato del premio. Basterebbe forse indire un concorso tra gli alunni della Fontanabuona perché raccontino storie di emigrazioni famigliari e ne scaturirebbero casi interessanti.

Favale ha avuto una fortissima emigrazione verso l’america, influenzata da diversi motivi: la povertà; il servizio di leva; i convertiti alla fede valdese che si sentivano perseguitati. In ogni caso in cerca di una nuova vita e di sicurezza economica. Amadeo Giannini, concepito a Favale, ma nato in America; grazie soprattutto all’uomo cui si accompagnò la madre dopo la morte drammatica del marito, divenne un banchiere famoso, scoprì e investì su talenti del cinema come Disney, Chaplin e Capra. Quando visitò Favale, dove vi è la casa-museo dei suoi genitori, ne rimase tuttavia deluso.

Le persone di origine favalese che ricordano con amore la terra dei padri sono tuttavia molte. Ad Harrisburg, in Missouri, Jeanne Boschi e la cugina Ginger, hanno creato un sito internet (www.favaleconnection.com) in cui un tempo vi era l’elenco dei favalesi d’America; Jeanne e Ginger anni fa visitarono il tempio valdese di Castello dove i loro avi si recavano in preghiera. A Ramsey, nel News Jersey, la “Favale”s trattoria”, offre piatti liguri tra cui i ravioli, italiani, ogni tipo di pizza ed effettua con successo catering. Storia recente quella dell’olimpionico danzatore su ghiaccio e poi divo televisivo Brian Boitano che è tornato a Favale a comprare e ristrutturare la casa dei suoi avi, operazione pagata da un produttore e diventata una telenovela televisiva.

Questo il programma della giornata degli italiani all’estero

Ore 9.30 benvenuto del sindaco Ubaldo Crino

Ore 10.30 Messa al Santuario di Nostra Signora del Rosario

Ore 11.15 celebrazione della giornata e consegna Premio Radici.