Rapallo: Anna Ruggeri è nazionale, gareggerà in Spagna - LevanteNews

Anna Ruggeri, giovanissima atleta dell’Horse Club Rapallo, parteciperà con la nazionale italiana ai campionati d’Europa Children che si terranno in Spagna dal 10 al 17 luglio. Anna fin dalla età di 8 anni è allieva dell’Horse Club Rapallo, questo traguardo è stato raggiunto insieme alla sua cavalla Dakotah 2 e ai suoi istruttori Nicola Rodinetti e Nicole Cepollina. Bravissimi. Ad Anna sono giunti i complimenti del sindaco Carlo Bagnasco, compiaciuto dei risultati che questa giovane atleta ha raggiunto.

Rapallo in campo sportivo riserva molte sorprese con la scherma, l’equitazione, gli sport velici, la ginnastica, oltre alle realtà calcistiche e del nuoto e pallanuoto. Eppure lo sport non viene valorizzato come dovrebbe. Quest’anno non è stata neppure organizzata la “Settimana dello Sport”. Anni fa Rapallo aveva ottenuto il titolo di “Città europea dello sport”, ma le iniziiative erano in gran pate naufragate con la giunta a seguito di una crisi politica.

Vittorio Pellerano, consigliere con delega allo Sport , potrebbe promuovere un’iniziativa unica sulla scia di ciò che fanno i singoli istituti scolastici: il Club sportivi day in cui ogni società potrebbe far conoscere ai giovani la propria attività; invogliando quelli tagliati per quelle discipline ad iscriversi.