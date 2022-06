Camogli: "Vendita ex ospedale, il sindaco ci informi" - LevanteNews

Da Antonio Leverone lettera aperta al sindaco di Camogli

Egregio Sig. Sindaco,

all’inizio del presente mese è comparso sulla stampa un breve articolo dove informava che nell’ultimo Consiglio Comunale Lei aveva comunicato l’avvenuta vendita dei due complessi ex ospedali della Città ( di competenza della Cassa Depositi e prestiti settore immobiliare) a un privato. Si informava anche che lo stesso sarebbe stato ricevuto in comune per esporre le proprie intenzioni.

Trascorsi circa 20 giorni dalla comunicazione, nulla è stato più comunicato. Se l’incontro non si è ancora svolto chiediamo di essere informati e di poter essere presenti come semplici ascoltatori. Se al contrario si è già svolto, chiediamo di conoscerne i risultati.

Come certamente Lei ricorda il nostro Coordinamento ha avuto l’occasione di sviluppare una proposta di utilizzo del complesso in relazione al Parco Nazionale di Portofino.

In attesa di una sollecita risposta,

cordiali saluti.

Coordinatore: Antonio Leverone – Associazione di fatto costituita il 19.1.2019 –

Presidente Ermete Bogetti- Coordinatore : Antonio Leverone (antonio.leverone@gmail.com)