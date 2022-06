Camogli: turista colto da malore, drammatico soccorso - LevanteNews

Un turista straniero ospite di un hotel di Camogli è stato colto da malore alle 22 circa nella centrale via Repubblica, strada che alla sera diventa isola pedonale protetta da sbarre che solo i mezzi di servizio, polizia e soccorso sanno aprire. Sembra addirittura che in zona non fosse operativa alcuna ambulanza o forse era già impegnata e i soccorsi sarebbero arrivati addirittura dal Tigullio. In attesa della guardia medica, sarebbe intervento un cardiologo che avrebbe operato per mezz’ora mediante un defibrillatore disponibile in una vicina piazza. Il paziente sarebbe comunque stato stabilizzato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna per un probabile infarto. La non immediata disponibilità dei soccorsi ha suscitato proteste tra chi ha assistito all’episodio.

Il gruppo di persone che ha partecipato con emozione ai soccorsi sperando che il cuore riprendesse a pulsare