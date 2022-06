Brugnato: lavori finiti all'edificio comunale del Museo Mineralogico - LevanteNews

Dal comune di Brugnato

Come molti avranno potuto notare, l’edificio comunale ubicato nel centro storico in via dell’Olivo, grazie ai lavori di ristrutturazione effettuati dall’ impresa “Domus Costruzioni srls” con sede in Aulla (MS), ha cambiato

completamente aspetto.

Grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno di €. 100 mila, abbiamo avuto a disposizione una somma di €. 62.260,00 utilizzata per opere di manutenzione straordinaria ed interventi per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, a seguito della evidente e gravosa situazione in cui si trovava l’immobile, con il ripristino delle gronde e dei pluviali, dell’intonaco della facciata e il totale rifacimento della copertura.

Soddisfazione da parte nostra in quanto gli edifici comunali devono essere continuamente migliorati nella sicurezza, nel comfort e nell’estetica. Ora l’Amministrazione sta pensando alla rivitalizzazione della struttura con la fruibilità e la sistemazione definitiva della collezione mineralogica “Ambrogio Del Caldo” situata all’ultimo piano e la contestualizzazione di una mostra permanente a piano terra dedicata a Guglielmo Marconi, in collaborazione con l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) sezione della Spezia.