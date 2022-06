Rapallo: "Quattro buoni motivi per dire sì al tunnel fontanino" - LevanteNews

Da Gianluca Cecconi, Segretario del Circolo Pd di Rapallo

Perché siamo a favore del tunnel con la Fontanabuona?

Infrastrutture,

Ambiente,

Turismo,

Lavoro.

Sono queste le nostre quattro priorità che vanno tutte ad “incatenarsi” tra loro.

Il Tunnel con la Fontanabuona porta con se una doppia opportunità: è una possibilità

formidabile per riuscire ad utilizzare il potenziale imprenditoriale e artigianale delle imprese

della Fontanabuona a Rapallo e allo stesso tempo è un modo per allargare le attività

industriali e artigianali rapallesi verso l’interno.

Per Rapallo è l’occasione per creare quell’allaccio con il retroterra che non ha mai avuto,

vedi invece ad esempio: Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

Opportunità quindi di lavoro che oltre a rilanciare la valle ricadrebbe anche sulla nostra

città; perché se in pochi minuti si può raggiungere l’entroterra, ecco che si aprirebbero delle

possibilità anche per il futuro lavorativo dei nostri giovani. Sicuramente molte aziende

potrebbero essere incentivate ad aprire stabilimenti nuovi in loco, un po’ come doveva

succedere per la Boero vernici il primo gruppo in Italia nel settore vernici per edilizia e

architettura che stava per aprire un suo stabilimento nella valle ma che poi, proprio a causa

della mancanza di una infrastruttura come il tunnel, ha rinunciato. Proponiamo inoltre che

per i residenti del comprensorio venga applicata una tariffa agevolata per usare il tunnel.

Anche il turismo ne beneficerebbe, perché oltre al mare potremmo offrire la montagna , una

sinergia costa-entroterra molto importante. Ad esempio, la Val d’Aveto con le sue piste da

sci sarebbe più vicina!

Un impatto quindi tollerabile rispetto ai vantaggi elencati!

Rapallo ha subito la Rapallizzazione che è il vero problema e non il Tunnel; ma piuttosto

l’incapacità di tutte le Amministrazioni comunali di dare alla nostra città un aspetto diverso,

di valorizzare le sue bellezze e potenzialità, lo vediamo tutti i giorni con i perenni disagi

dovuti agli ormai eterni lavori.

Non ci piace il fatto che si illuda la cittadinanza con la creazione di una nuova spiaggia

artificiale, o con un porto ricostruito con un muraglione indubbiamente molto impattante, e

ancora con un attracco dei battelli in piena stagione nuovamente assente. Il traffico è troppo

caotico! Vediamo il tunnel come una possibilità anche di alleggerimento per la viabilità

cittadina.

Paghiamo gli errori, quelli sì, di una urbanizzazione selvaggia!

Tutto senza una programmazione di nuove strade, spazi comuni o parcheggi.

Diciamo anche un Grosso Si al parco Nazionale di Portofino, vera opportunità che non

vogliamo perdere! Sviluppo e Ambiente devono andare avanti, senza avere paura l’uno

dell’altro, l’uomo deve imparare a trarne i vantaggi per il bene comune e non a pensare solo

al profitto.