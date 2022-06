Sestri: "Nuovo gommone in dotazione alla Guardia costiera" - LevanteNews

Da Armanino Albino e Paolo Smeraldi, Lega Nord Salvini

Esprimiamo soddisfazione per l’arrivo di un gommone di nuova dotazione a servizio della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Sestri Levante.

Riteniamo doveroso ringraziare la Senatrice Stefania Pucciarelli, Sottosegretario alla Difesa, per l’interessamento e per l’impegno costante e attento alle esigenze del territorio.

Riteniamo che la nuova dotazione potrà essere di grande aiuto ad una città a vocazione turistica come Sestri e a quanti possano trovarsi in difficoltà in mare.

Auguriamo buon lavoro al comandante dell’ufficio Locale Marittimo di Sestri Levante, Lgt Tarallo Mario, ed ai suoi collaboratori.