San Giovanni, dopo la processione l'allarme e lo spettacolo - LevanteNews

A Genova dopo la solenne processione e la benedizione del mare da parte dell’arcivescovo Marco Tasca, la polizia ha fatto sgomberare tutta l’area di Caricamento. Tutta colpa di un trolley abbandonato. Contiene esplosivo? La cautela non è mai troppa. In questi casi occorre attendere l’arrivo degli artificieri. Dei cani molecolari che annusano e capiscono, dei vigili del fuoco. Ma anche l’attesa fa spettacolo e notizia. Telecamere puntate e inviati che informano le redazioni degli sviluppi. Alla fine una microcarica ha aperto la borsa, il cane non ha annusato nulla di interessante e dentro al trolley c’erano solo alcuni abiti.

(Foto Consuelo Pallavicini)