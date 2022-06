Recco: festa di San Giovanni con falò, fuochi e Salvini - LevanteNews

I sacerdoti del vicariato ci sono quasi tutti, da don Pasquale Revello, il decano, a don Antonio Servetto, fino a don Marco Fazio. C’è la confraternita del Suffragio, quella di Ruta con il crocifisso e la filarmonica Rossini. Dietro alla cassa con l’arca di San Giovanni il sindaco Carlo Gandolfo con la sindaca dei ragazzi Giorgia Belotti, la vicesindaco Edvige Fanin con gli assessori Enrico Zanini, Francesca Aprile e Caterina Peragallo e ancora i consiglieri Nanni Capurro e Gian Luca Buccilli.

E poi ci sono tanti in attesa che al passaggio della processione si dia fuoco al tradizionale falò in onore di San Giovanni Battista (per i genovesi G.B.); tra i presenti anche Matteo Salvini in splendida forma (domani sarà a Rapallo al convegno dei Giovani imprenditori). Dopo il falò la benedizione del lungomare e l’applaudito spettacolo pirotecnico del Comitato Amici Falò 1961. Al termine del corteo, concerto in piazza della Filarmonica Rossini e ultimi acquisti di dolciumi e giocattoli alle numerosi banacarelle.