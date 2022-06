Rapallo: tunnel Fontanabuona, tempo di osservazioni - LevanteNews

Riunione oggi in Comune a Rapallo presente il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico e l’avvocato Luigi Cocchi. Tema dell’incontro le osservazioni ad Autostrade per limitare i disagi subiti da alcune frazioni cittadine a causa della prevista costruzione dello svincolo della A-12 in località Garbarini di Tribogna, al confine con Terrarossa di Moconesi, in Fontanabuona. A Rapallo si è già costituito un Comitato che raccoglie firme contro il tunnel. Va detto però che se Autostrade avrà davvero i fondi per realizzare il raccordo, nulla potranno fare i Comuni per opporsi; così come avviene per il passaggio di un metanodotto, la banda larga o una linea telefonica.