Da Elisabetta Ricci

Questa sera è stata festeggiata la tradizionale ricorrenza di San Giovanni Battista nella chiesetta situata in via Betti a Rapallo. Dopo la Santa Messa celebrata da don Tommaso Mazza, i presenti hanno potuto ascoltare il Corpo Bandistico Città di Rapallo .

Presenti per l’amministrazione comunale il presidente del Consiglio Mentore Campodonico, l’assessore Franco Parodi e i consiglieri comunali Elisabetta Ricci e Andrea Rizzi.