Rapallo: Giovani Imprenditori, passerella di star - LevanteNews

“Basta con la Repubblica parlamentare”. Pronti, via, e Giorgia Meloni sgancia subito la bomba al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in corso da questa mattina a Rapallo. Sono cose che la presidentessa di Fratelli d’Italia dice da tempo, ma che fanno ancora più effetto se vengono ripetute davanti alla platea degli industriali. Parlando agli imprenditori Meloni ha voluto infatti indicare nel Presidenzialismo, e cioè la Repubblica presidenziale alla francese, la ricetta per fare uscire l’economia da quelle che lei ha definito le “secche della democrazia parlamentare, dove i processi decisionali sono rallentati e ostacolati dalla necessità di mettere tutti d’accordo”. E’ seguito poi un attacco all’Europa non in quanto istituzione, ma nel suo “perdere tempo a normare minuzie come la pesca delle vongole. L’Unione Europea invece è incerta quando si tratta di affrontare sfide epocali come la gestione delle materie prime e delle risorse energetiche, nonché emergenze come la pandemia e la guerra in Ucraina”. E tornando sullo scenario italiano: “Oggi l’attività di governo, con le sue scelte, è orientata a sostenere la maggioranza parlamentare di cui è espressione, tenendola insieme: e non il contrario come dovrebbe essere”.

Più o meno sulla stessa linea l’intervento che l’ha preceduta, quello di Riccardo Di Stefano, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Di Stefano ha detto che all’economia serve un governo stabile e che sia in grado di attirare gli investimenti stranieri. Il governo deve mettere al centro della sua attività l’industria, l’economia e soprattutto i giovani: che spesso sono invece dimenticati quando si tratta di elaborare le strategie economiche. Il convegno di quest’anno è stato intitolato “PaesEuropa” proprio per sottolineare le sfide a livello continentale imposte da situazioni come la guerra in corso in Ucraina.

Questa mattina è intervenuto in presenza anche Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. In collegamento hanno parlato Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici, e il ministro degli esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba. Tra gli ospiti il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, mentre a condurre l’evento è il giornalista di La7 David Parenzo.

Domani, sabato, parleranno Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Matteo Salvini.

Partecipano al convegno circa 300 persone, cui vanno aggiunti almeno un centinaio di giornalisti e operatori dei vari media.