Rapallo: giovani imprenditori, l'indotto vola - LevanteNews

Sono 1.500 gli addetti ai lavori giunti appositamente a Rapallo per partecipare al Convegno dei Giovani imprenditori. A questi occorre aggiungere gli addetti all’informazione che sperano che dal Convegno escano interessanti proiezioni sul futuro economico italiano ed europeo, sullo sfondo del conflitto in Ucraina. Centinaia sono anche gli addetti alla sicurezza, in divisa e borghese: occorre aggiungere i fans che sperano in un selfie, in un autografo o in una stretta di mano col politico in cui credono.

Così oggi ristoranti affollati, ma anche vendite nei negozi del centro storico. Una Rapallo in cui i numerosi cantieri pubblici e privati sottolineano che nella città si investe in una prospettiva turistica di grande rilievo.