Rapallo: dalle 20 riprende la circolazione sul lungomare - LevanteNews

E’ stata più lunga del previsto l’operazione per riattivare la circolazione sul lungomare di Rapallo. Una parte della strada ha ceduto ed è stato necessario riempire la voragine con materiale, consolidare il nuovo terrapieno ed effettuare tutte le operazioni necessarie. Lo sprofondamento sarebbe dovuto a varie concause compreso lo scavo per sistemare il nuovo impianto di raccolta delle acque piovane, il passaggio di automezzi anche pesanti compresa una gru. Ipotesi al momento, perché si lavora per verificare la situazione e scongiurare in futuro nuovi cedimenti.