Rapallo: frazioni, lavori nelle vie Castellino e Comega - LevanteNews

A Rapallo proseguono gli investimenti sulle frazioni. E’ stata approvata la determina dirigenziale con cui verranno realizzati interventi di consolidamento delle sedi stradali e dei muri di sostegno di via del Castellino in Località San Quirico e in diversi tratti di via Di Comega per un investimento complessivo di 205 mila euro. Commenta il sindaco Carlo Bagnasco: “Un intervento fondamentale coordinato dall’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e al consigliere alle frazioni Fabio Proietto sempre presenti sul territorio.