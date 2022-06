Levanto Music Festival Amfiteatrof: primo appuntamento - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della manifestazione

Con un programma più concentrato che valorizza la qualità artistica, la diversificazione e l’internazionalità, prende il via martedì 28 giugno 2022 la 31ª edizione del Levanto Music Festival Amfiteatrof (http://levantomusicfestival.it) con il concerto “MediterraneA”.

Appuntamento alle 21.30 all’Auditorium Ospitalia del Mare, teatro del Festival, con Laura Parodi, Mirna Kassis e Alessandra Ravizza: tre voci femminili che provengono da luoghi diversi e raccontano il Mediterraneo attraverso la musica ligure e mediorientale.

Come nel nostro mare, le immense onde si creano tutte diverse tra loro, così sul palco di MediterraneA gli artisti si alternano proponendo un caleidoscopio di ritmi, modi di canto e canti in lingue differenti, a testimoniare l’incontro di culture che nei secoli è avvenuto solcando il Mediterraneo e approdando in quei porti testimoni di incontri fra oriente e occidente. Da Genova e da un canto dedicato alla Lanterna partirà il viaggio musicale in cui il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di affascinanti e suggestivi mondi musicali.

Ad accompagnare le voci, strumenti moderni e tradizionali: dalle cornamuse e i flauti di Fabio Rinaudo, ai clarinetti, il sax, il chalumeau, l’ocarina e il fluier di Edmondo Romano, al violoncello di Salah Namek, fino alla fisarmonica di Julyo Fortunato e le percussioni mediterranee di Olmo Manzano Anorve.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli appuntamenti in programma.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante e diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino. Levanto Music Festival Amfiteatrof ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, European Music Competition di Moncalieri.

Il programma musicale completo è disponibile online sul sito http://levantomusicfestival.it