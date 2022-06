Chiavari-Rapallo-Sestri: prelievi ematici, ripristinati gli accessi diretti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

Da lunedì 27 giugno 2022, Asl4 ripristina l’accesso diretto ai Punti Prelievi Ematici di Chiavari, Rapallo e Sestri Levante, sospeso il 28 febbraio 2020 a causa dell’emergenza pandemica Covid-19.

Il nuovo piano, predisposto dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria, prevede due modalità contestuali di accesso al servizio. Gli utenti, infatti, potranno recarsi liberamente nei tre poli sanitari nei rispettivi giorni e orari di apertura oppure potranno continuare a prenotare l’accesso tramite il Cup, come nei mesi precedenti.

L’accesso diretto è previsto nei seguenti orari:

Polo di Chiavari, via G.B. Ghio, 9 – Palazzina ambulatoriale, 2° piano

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30

Ospedale di Rapallo, via San Pietro, 6 – piano terra

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30

Ospedale di Sestri Levante, via Terzi, 43 – piano terra

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30

Le prenotazioni Cup sono garantite tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 10.30 (festivi esclusi), chiamando il numero verde unico regionale 800 098 543. Gli utenti possono recarsi anche negli studi medici, nelle farmacie aderenti all’accordo tra Asl4 e FederFarma (per l’elenco consultare il sito www.asl4.liguria.it), presso le pubbliche assistenze e le strutture socio-sanitarie aderenti al progetto “Prenotazioni Cup”.

«Con il nuovo Piano – dichiara il Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Maria Elena Secchi – Asl 4 intende ulteriormente supportare i cittadini, offrendo loro due modalità di accesso ai Punti Prelievi per favorire la fruizione del servizio. A regime, l’implementazione di entrambi i canali permetterà di eseguire circa 225 prelievi ematici al giorno, ai quali si aggiungono i prelievi dedicati alle persone prese in carico dall’azienda, ad esempio per TAO, gravidanza, curve da carico o urgenze».