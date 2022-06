Chiavari: raccolta differenziata, raggiunto il 69,54% - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

Buonasera,

“In cinque anni di amministrazione abbiamo migliorato la percentuale di differenziata e introdotto le isole ecologiche.

Il nostro programma prevede di estenderle anche ad altre zone della città, con un cronoprogramma specifico. Il 2016 si era chiuso con il 63,54% di differenziata, sotto lo standard fissato dalla legge pari al 65%. Oggi Regione Liguria ha pubblicato i dati aggiornati e Chiavari ha raggiunto il 69,54%, entrando così a far parte dei comuni virtuosi che dal mese di luglio avranno diritto alla riduzione, dal 30% al 70%, del costo base della frazione residua per il conferimento in discarica. A differenza di chi parla ignorando i fatti, questo risultato eccezionale ci permetterà di mantenere la tariffa invariata aumentando i servizi oppure di beneficiare di una riduzione dei costi della Tari” spiega Federico Messuti.

“Ancora una volta vincono i fatti e non le parole. Ancora una volta vince un modo di amministrare che pensa al bene della città” chiude Messuti.