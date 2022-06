Chiavari: don Luca Sardella responsabile ufficio comunicazione della Diocesi - LevanteNews

Da don Luca Sardella, nominato oggi dal Vescovo di Chiavari, mons. Giampio Devasini, nuovo responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali e portavoce della Diocesi di Chiavari

Nomine dei nuovi Responsabili degli Uffici/Servizi della Curia diocesana di Chiavari che entreranno in vigore il prossimo 22 luglio, Festa della Dedicazione della Cattedrale di Chiavari.

Nomine

Vicario generale e Moderatore di Curia

Can. Mons. Stefano Mazzini

Cancelliere vescovile

Can. Andrea Borinato

Vice-cancelliere vescovile

Don Federico Icardi

Avranno durata di cinque anni (nomine “ad quinquennium”):

Vicario giudiziale

Can. Mario Ostigoni

Promotore di giustizia e Difensore del vincolo

Don Luca Sardella

Economo diocesano

Sig.ra Angela Pinasco

Avranno durata di tre anni (nomine “ad triennium”):

Ufficio per le Comunicazioni sociali e Portavoce della Diocesi

Don Luca Sardella

Ufficio giuridico

Don Luca Sardella

Ufficio per la disciplina dei Sacramenti

Can. Mario Ostigoni

Ufficio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica

Comm. Francesco Baratta

Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto

Don Luigino Castagnola

Archivio storico diocesano

Don Alessandro Giosso

Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

Sig. Stefano Solari

Servizio per la formazione permanente dei Presbiteri

Can. Mauro Gandolfo

Servizio per il Diaconato permanente

Can. Mons. Stefano Mazzini

Servizio per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica

Can. Mons. Francesco Isetti

Servizio per la pastorale della famiglia

Don Marco Torre

Servizio per la pastorale dei giovani e vocazionale

Don Alberto Gastaldi

Vice responsabile: Don Stefano Bruzzone

Servizio per la pastorale della scuola e dell’università

Don Alberto Gastaldi

Servizio per l’insegnamento della religione cattolica

Don Alberto Gastaldi

Servizio per la pastorale della cultura

Don Jacopo De Vecchi

Servizio per la pastorale liturgica

Can. Andrea Buffoli

Servizio per la catechesi

Don Giacomo Canepa

Servizio per i Ministeri istituiti del Catechista, del Lettorato e dell’Accolitato

Don Giacomo Canepa

Servizio per la pastorale della carità (Caritas diocesana)

Don Stefano Traini

Servizio per la pastorale missionaria

Don Federico Tavella

Servizio per la pastorale sociale e del lavoro

Don Paolo Zanandreis

Servizio per la pastorale dello sport

Don Paolo Zanandreis

Servizio per la pastorale della salute

Don Mario Cagna

Servizio per la pastorale dei pellegrinaggi, del turismo e del tempo libero

Don Fabio Mazzino

Servizio per la pastorale dei migranti

Don Giuseppe Culoma

Servizio per l’ecumenismo e il dialogo inter-religioso

Don Gian Emanuele Muratore

Per i seguenti Enti diocesani, la nomina dei relativi Direttori avrà durata di tre anni (nomine “ad triennium”):

Museo diocesano

Don Alessandro Giosso

Scuola di formazione teologica “Mater Ecclesiae”

Don Federico Pichetto

Comunicato del Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini

In occasione dell’avvicendamento di alcuni titolari di Uffici/Servizi/Enti diocesani, desidero esprimere sincera gratitudine a coloro che lasciano dopo aver svolto con lealtà, competenza e dedizione le responsabilità loro affidate dal mio Predecessore, il caro Vescovo Alberto.

A coloro che subentrano – e che di cuore ringrazio per la disponibilità generosamente accordata – e a coloro che restano chiedo il dono di una cordiale e fraterna collaborazione così che possa svolgere il mio ministero con serenità, efficacia e capillarità, per il bene dell’amata Chiesa chiavarese.

Tante le sfide che ci attendono: aiutiamoci a viverle come preziosa opportunità per portare agli uomini e alle donne del nostro tempo la gioia del Vangelo.

Il Signore benedica. La Vergine Maria accompagni.

Chiavari, 24 giugno 2022

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

+ Giampio