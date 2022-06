Chiavari: "....dai soffitti dipinti a oggi", mostra di Elda Gavelli - LevanteNews

Da Maria Rosa Razeto, “le arti si incontrano”

Elda Gavelli ritorna a Chiavari. Artista molto ben inserita nel Genovesato e non solo, ha frequentato l’Istituto d’arte oggi Liceo artistico Luzzati, sotto l’occhio vigile dei Prof. De Laurentis e Simonetti; a seguire, laureanda in dott. Facoltà di Architettura, ha eseguito poi i rilievi di soffitti in storiche abitazioni di questa (da Lei amata) nostra città. Ed ecco il perché di questa mostra

“Ritorno a Chiavari….dai soffitti dipinti a oggi”

Dal 25 giugno all’8 luglio ore 10.00-11.30 17.00 -19.00 le sue opere saranno esposte presso “lo scrigno”, lo spazio espositivo del nostro Club “le arti si incontrano” sito in Via Doria 3, nello storico palazzo Costa Zenoglio.

locandina mostra

Elda Gavelli

Fin da bambina mi sentivo felice con una matita e dei pastelli in mano, disegnare è sempre stata la mia modalità privilegiata per esprimermi.

Iscrivermi all’Istituto d’Arte di Chiavari ha significato per me poter incanalare e sviluppare il mio estro creativo e la mia sensibilità. Sotto l’occhio vigile ed esperto dei professori Adriano De Laurentis e Victor Simonetti ho iniziato a muovere i primi passi nel disegno dal vero e nel disegno geometrico per la progettazione.

A Chiavari sono tornata quando, giovane studentessa universitaria e successivamente dottoranda della facoltà di Architettura ho fatto il rilievo di soffitti di alcune abitazioni della città. Ecco il perché di questa mostra che costituisce in qualche modo un ritorno alle mie radici.

Nell’ultimo decennio è riesploso in me il bisogno di esprimere quel che sento ed eccomi a prendere in mano il pennello e cimentarmi in disegni botanici, nature morte, paesaggi e ritratti. Ho sperimentato e perfezionato

diverse tecniche: grafite, pastello, biro, acquarello, acrilico, olio usando spesso tecniche miste.

La mia curiosità mi ha spinto a realizzare anche qualche modellato e alcune sculture, sempre entusiasmandomi.

Ho partecipato a diverse mostre ricevendo diversi riconoscimenti; tra le più significative voglio ricordare: SaturArte 2018 “23° Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea” e SaturArte 2021 ottenendo il 2° Premio Pittura, la “IV Biennale di Genova” lo scorso anno.

Ho esposto ad Arte Genova nel 2017, 2020 e 2022 e Arte Padova nel 2021.

Ho presenziato con una mia opera a “ La Divina Commedia” 333 opere esposte per raccontare il capolavoro del Sommo Poeta a 700 anni dalla morte- a Milano, Venezia, Roma, Matera e Genova.

Recentemente ho partecipato ad aste benefiche quali:

#Arteperilcambiamento a favore delle Madri contadine di Lukula nel Congo Centrale – Onlus Build.On Italia e “S.o.s a favore dell’Ucraina”,

iniziativa a sostegno dell’Ucraina, i proventi delle vendite per l’Unhcr alto commissariato delle Nazioni Unite- organizzata dal Centro Culturale Artistico Click Art.

Attualmente espongo a Rovereto alla mostra “HumanRights?#No-Gap”.

Tra i miei progetti imminenti voglio ricordare, il prossimo mese di luglio, la partecipazione alla mostra “Se il testo diventa immagine” che si terrà presso la Sala della Torre Civica di Chiavari e la mostra “Favole di Esopo” che si terrà presso il Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi-Ordine Avvocati di Genova.

Presenterò inoltre un’opera alla mostra virtuale “Panorama International Arts & Sculpture Festival 2022 – Guerra e Pace” organizzata dalla Writers Capital Foundation.