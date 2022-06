Camogli: "Posteggio via Rosselli, toglieremo anche le moto" - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

In merito al vostro articolo dal titolo “Camogli: Via Rosselli, nasce il caso posteggi eliminati”, precisiamo che i posti auto eliminati non sono due, che il passo carrabile comprende anche l’occupazione del necessario spazio di manovra e che i titolari possono chiederne l’ampliamento dimostrandone la necessità (per esempio al mutare delle dimensioni del veicolo). Un posto auto verrà comunque ripristinato spostandolo a inizio via, dove erano presenti gli stalli per motocicli, che troveranno ampio spazio per la sosta nell’area sottostante l’Istituto Nautico