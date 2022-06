Camogli: ex Aurelia alla Violara, il Comune tratta con Anas - LevanteNews

Da Comunicazione Comune Camogli (anche il posteggio di Paraggi è di città metropolitana, ma in uso al Comune di Portofino; l’area delle Ferrovie sotto il viadotto è in uso al Comune di Recco; solo un paio di esempi. Ci felicitiamo comunque che finalmente ci sia stata la richiesta di utilizzo del tratto di Aurelia in disuso; speriamo che il Comune possa ottenere anche la parte di terreno affittata, ma non più utilizzata, dal distributore di benzina ndr)

In merito al vostro articolo dal titolo “Camogli: posteggi per turisti, ipotesi Alega e Violara” specifichiamo che l’area dietro al distributore è di proprietà Anas e quindi il Comune non è autorizzato a intervenire.

Aggiungiamo inoltre che il comune di Camogli, in un recente incontro con ANAS, ha richiesto la cessione dell’area per adibirla a parcheggio.