Calcio/ Sampdoria, ecco la nuova serie A: esordio in casa contro l'Atalanta - LevanteNews

Atalanta e Juventus in casa, Salernitana fuori: inizia in salita il girone di andata della Sampdoria. Si parte nel fine settimana del 13.-14 agosto. La sfida regionale contro lo Spezia sarà alla settima e si giocherà al Picco. Ecco il calendario del girone di andata

1° giornata Sampdoria – Atalanta

2° giornata Sampdoria – Juventus

3° giornata Salernitana – Sampdoria

4° giornata Sampdoria – Lazio

5° giornata Verona – Sampdoria

6° giornata Sampdoria – Milan

7° giornata Spezia – Sampdoria

8° giornata Sampdoria – Monza

9° giornata Bologna – Sampdoria

10° giornata Sampdoria – Roma

11° giornata Cremonese – Sampdoria

12° giornata Inter – Sampdoria

13° giornata Sampdoria – Fiorentina

14° giornata Torino – Sampdoria

15° giornata Sampdoria – Lecce

16° giornata Sassuolo – Sampdoria

17° giornata Sampdoria – Napoli

18° giornata Empoli – Sampdoria

19° giornata Sampdoria – Udinese

Nel girone di ritorno i blucerchiati vanno a Bergamo in casa dell’Atalanta e poi a far visita al Monza. Due di fila in casa contro Inter e Bologna. Ecco l’intero calendario:

20° giornata Atalanta – Sampdoria

21° giornata Monza – Sampdoria

22° giornata Sampdoria – Inter

23° giornata Sampdoria – Bologna

24° giornata Lazio – Sampdoria

25° giornata Sampdoria – Salernitana

26° giornata Juventus – Sampdoria

27° giornata Sampdoria – Verona

28° giornata Roma – Sampdoria

29° giornata Sampdoria – Cremonese

30° giornata Lecce – Sampdoria

31° giornata Sampdoria – Spezia

32° giornata Fiorentina – Sampdoria

33° giornata Sampdoria – Torino

34° giornata Udinese – Sampdoria

35° giornata Sampdoria – Empoli

36° giornata Milan – Sampdoria

37° giornata Sampdoria – Sassuolo

38° giornata Napoli – Sampdoria