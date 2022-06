Calcio/ Lavagnese, ufficiale Luca Tagliavacche - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

La Società comunica che dal 1° luglio potrà usufruire delle prestazioni sportive di un esperto centrocampista ligure. Luca Tagliavacche, genovese classe 1995, partito dalla Primavera del Genoa ha maturato importanti esperienze in Serie C con Lupa Roma, Salernitana, Lumezzane e Paganese, in Serie D con Correggese, Ghiviborgo e Chions, nell’Eccellenza veneta con Brian Lignano e Vigasio e in quella emiliana con il Piccardo Traversetolo collezionando nel complesso 169 presenze e 6 reti.