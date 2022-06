Brugnato: centauro perde il controllo, in A-12, con l'elicottero al San Martino - LevanteNews

Dai Vigili del Fuoco della Spezia, ufficio relazioni esterne

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato è intervenuta oggi pomeriggio sull’autostrada A12 per un incidente che ha visto coinvolto un motociclista. Il centauro stava transitando in corsia sud quando poco dopo l’area di servizio di Brugnato ha perso il controllo del proprio veicolo, carambolando per diverse decine di metri sull’asfalto. Vista la gravità dei traumi riportati si è reso necessario l’impiego dell’elicottero, il quale è atterrato sulla carreggiata dell’A12 che è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso. Sul posto anche personale medico del 118, Polizia Stradale e Salt.