Zoagli: peste suina e gestione del cinghiale, un incontro - LevanteNews

Da Massimo Maugeri, Legambiente Cantiere verde

Giovedì 30 giugno 2022 con il Patrocinio del Comune di Zoagli, presso la Sala consiliare dello stesso, alle ore 18 si terrà un incontro sul tema della “Peste suina Africana” e la gestione del cinghiale.

Legambiente Cantiere verde invita tutti a partecipare.

Come circolo abbiamo due obiettivi, il primo, far capire la complessità sulla gestione della peste suina e presentare attraverso l’Intervento del Dott. Maurizio Gubbiotti, la situazione della Capitale con le relative azioni intraprese. Il secondo è quello di ragionare su strumenti di risarcimento sia dei privati che per gli agricoltori sui danni da cinghiale. Non possiamo immaginare ogni volta di attendere il piano di sviluppo rurale per richiedere i danni per i muretti a secco. La Regione deve prevedere azioni di ripristino del territorio, agevolazioni per le recinzioni, azioni di allontanamento degli ungulati dai centri urbanizzati. Stiamo pertanto raccogliendo le quantità di danni prodotti dalla mancata gestione degli ungulati. Sicuramente un tema complesso per il quale non sarà un solo incontro a darci risposte adeguate.

Intervengono: Sofia Bacigalupi, tecnico Faunistico, Maurizio Gubbiotti Presidente di Roma Natura, Francesco Bruzzo Presidente società Economica di Chiavari, Alessandra Raffo Asl 4 Chiavarese. Coordina Massimo Maugeri.