Sestri: il Conchiglia ha fatto il pieno con la danza del Momas - LevanteNews

Tutto esaurito (con pubblico pagante) al Teatro all’aperto Conchiglia di Sestri Levante per “Su il Sipario”, lo spettacolo di fine anno delle scuole di danza Momas di Chiavari e Sestri Levante.

Sono state quasi tre ore di danza in tutte le salse, che hanno coinvolto un centinaio di danzatori di tutte le età, dai 4 anni in su. Hanno ballato acrobatica, break dance, country, classica, contemporanea, hip hop, modern, tango e zumba. In tutto sono state eseguite 29 coreografie di Quaranta, Del Castillo, Priolo, Scarinzi, Lanata, Brini, Rassi, Marchetti, Allevi, Raibaudo, Flo, Herman, Rebora, Scola, El Kahabi.

Lo spettacolo è stato dedicato alla memoria di Silvia Pollini, una maestra della scuola prematuramente scomparsa. A presentare lo spettacolo è stata Arianna Serra. C’è stata anche una guest star, Amedeo Daleo: un giovane ballerino che è nato come danzatore al Momas di Chiavari e che adesso è nel corpo di ballo del teatro di Vienna. Un fuori programma che lo stesso Daleo ha voluto dedicare alla memoria della sua maestra Silvia. Applausi per tutti, alla fine di ogni esibizione. Ultima coreografia poco prima di mezzanotte.