Sestri: domenica in piazza i volontari clown - LevanteNews

Associazione VIVIAMOINPOSITIVO VIP CAMUGGI LEVANTE LIGURE ODV

18a Giornata Nazionale del NASO ROSSO. I volontari clown scendono in piazza Domenica 26 Giugno a Sestri Levante DALLE 9 alle 19 in Piazza Bò per cercare nuovi volontari e raccogliere fondi per i progetti di clownterapia: oltre a giocare con i clown emozionandosi con palloncini, truccaimbi e bolle giganti è possibile acquistare i biglietti della “lotteria del naso rosso”.

ViviamoInPositivo VIP Camuggi Levante Ligure Odv nasce nell’aprile del 2016 con lo scopo di offrire un servizio di clownterapia e comicoterapia nelle corsie ospedaliere della riviera ligure di levante. Insieme ai SannaClown di VIP Savona Odv e ai Pagiassi di VIP Genova Odv rappresentano in Liguria la federazione VIP Italia Odv (www.vipitalia.org).

La convenzione con ASL4 apre le porte dei reparti della RSA di Chiavari, Cure Intermedie e Medicina Riabilitativa di Sestri Levante, Traumatologia, Pediatria e pronto soccorso pediatrico di Lavagna. In epoca di pandemia tanti bambini hanno avuto modo di incontrare i volontari clown presso gli HUB vaccinali pediatrici o di usufruire di un servizio a distanza tramite collegamenti in video chiamata. Appena è stato possibile, in ottemperanza alle normative covid, i sorrisi sono tornati a splendere nelle Residenze per anziani e nelle comunità per ragazzi disabili.

In occasione dell’evento nazionale “Giornata del Naso Rosso” i volontari clown incontrano la cittadinanza per far conoscere la clownterapia, cercare nuovi volontari e sostenere i progetti nazionali rivolti principalmente alla formazione dei volontari e alla diffusione del ViviamoInPositivo che porta sorriso e colore nelle situazioni più difficili.

Si possono riconoscere i clown di VIP Italia – gli unici autorizzati a questa regolare raccolta fondi – perché dotati del camice identificativo (caratterizzato dalla scritta Viviamo in Positivo sulla schiena, dal colletto rosso, dalle maniche rigate gialle e verdi), del tesserino e naturalmente dell’inseparabile naso rosso.

Per la zona del levante, i volontari clown di VIP Camuggi vi aspettano domenica 26 giugno a Sestri Levante in piazza Bo, tutto il giorno dalle 9 alle 19, con bolle giganti, palloncini, truccabimbi e tante risate assicurate.

In piazza sarà possibile acquistare i biglietti della Lotteria del Naso Rosso e come dice il presidente dell’Associazione – Clown Volpone – “ogni volta che acquisti un biglietto… hai già vinto! Infatti, diffondendo il Viviamo in Positivo, stai cambiando insieme a noi un pezzettino di mondo!”

Per aggiornamenti sul programma della giornata visita il sito www.vipcamuggi.it o le pagine social su fb e Instagram