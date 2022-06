Santo Stefano d'Aveto: vacanza al fresco, e tante iniziative - LevanteNews

Il caldo affligge le città, qui in Val d’Aveto si fa sentire ma è sopportabile e soprattutto in serata le temperature si abbassano garantendo una notte tranquilla, che ne dite di una scappata in montagna?

Il fine settimana inizia in anticipo, venerdì 24 alle 17 l’amministrazione comunale promuove un incontro con Novasol che si occupa di affitto di appartamenti, aperto a chiunque avesse una casa e volesse affittarla.

La Ski Area e l’Azienda Agricola Cavalli & Natura organizzano per sabato 25 e domenica 26 il Raduno dei Cavalli al Prato della Cipolla , con pernotto in tenda o al rifugio Monte Bue, cena e colazione, potranno partecipare anche coloro i quali non avessero un cavallo.

La Pro loco di Amborzasco per il fine settimana propone i festeggiamenti in onore della B.V.M. del Buonconsiglio con serata danzante, dj set, servizio bar, S. Messa e tradizionale sparata dei quartieri.

Sabato 25 aprirà la Piscina di Rezzoaglio con orario 9-18 nei prossimo giorni maggiori informazioni.

Domenica 26 le Guide meraviglie d’Aveto propongono un’escursione all’ Anello della Scaletta con partenza dal Passo del Bocco con le Guide Meraviglie d’Aveto per info e prenotazioni: tel. 347 3929891.

Lunedì 26 inizia il Basket Camp organizzato da Ardita Nervi, una settimana di sport all’aria aperta organizzata in collaborazione con la Polisportiva Val d’Aveto e l’Albergo San Lorenzo.

La seggiovia Rio Freddo – Prato Cipolla sarò aperta durante il fine settimana unitamente al Rifugio al Prato della Cipolla.

Le attività e i ristoratori, come sempre, vi aspettano con i loro piatti tipici e i prodotti.