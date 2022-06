San Fruttuoso: arrivano le telecamere di sicurezza - LevanteNews

Da Comunicazione Comune Camogli

Saranno installate questa mattina le telecamere per la sicurezza di San Fruttuoso a opera della società Unità Gamma.

Davide Grillo, ex membro dei reparti speciali dei Carabinieri e oggi Amministratore Delegato e titolare della società incaricata, afferma: “Siamo onorati e ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Camogli che ci ha incaricato di installare le telecamere per la sicurezza di San Fruttuoso. Non è semplice considerate le condizioni impervie, ma la nostra società è specializzata in installazioni particolarmente complesse e lavora per oltre 85 comuni Italiani. La Centrale Operativa, dalle telecamere, sorveglierà H/24 San Fruttuoso, specialmente nelle aree dove avviene il conferimento di rifiuti. In questo modo si potranno identificare i personaggi e deferirli alle autorità competenti. Speriamo che questo scoraggi gli ineducati”.