San Colombano: le reliquie del Patrono a Cogorno e Borzone - LevanteNews

Da Claudio Solari, coordinatore XXIII Columbans day

Ieri è stata accolta la reliquia di San Colombano abate nel Santuario di N.S. della Guardia a San Martino del Monte.

La breve processione seguita dalla Santa Messa presieduta da Prete Rinaldo Rocca originario di San Colombano Certenoli.

Alla celebrazione era presente l’amministrazione comunale con il Sindaco Carla Casella ed il gonfalone.

Un altro passo del cammino del XXIII Columbans day che culminerà il 10 luglio con il solenne pontificale nella Cattedrale di N.S. dell’Orto a Chiavari.

Sabato prossimo terza visita guidata gratuita sulle orme di San Colombano al complesso della Basilica di San Salvatore dei Fieschi a Cogorno a cura dello storico locale Osvaldo Garbarino e di Enrica Sommariva Vicesindaco ed Assessore alla Cultura del comune di Cogorno .

Appuntamento alle 10 sul sagrato della basilica a seguire degustazione di prodotti tipici locali a cura dell’Accademia della ciappa di Cogorno.

Per info e prenotazioni Tel.3479657519.

***

Domenica appuntamento alle 10 alla chiesa di San Colombano della Costa per l’accoglienza solenne delle reliquie di San Colombano abate e la Santa Messa unificata sul sagrato per le Comunità di San Salvatore dei Fieschi celebrata dal parroco don Maurizio Prandi.

Saranno presenti i Sindaci e le associazioni del territorio per questo importante evento religioso, così come per il pomeriggio alle 17.30 l’accoglienza delle reliquie nell’abbazia di Sant’Andrea di Borzone.

Dopo una breve processione si svolgerà la Santa Messa Solenne presieduta da padre Attilio Fabris.

A seguire visita guidata gratuita al complesso della Basilica a cura dello storico locale Osvaldo Garbarino, possibilità di raggiungere Borzone con il servizio di bus navetta di AMT da piazza N.S. dell’Orto di Chiavari e ritorno (per info e prenotazioni 3479657519) entro domani ore 12.

Al termine concerto di musiche dell’Appennino ligure emiliano con strumenti del nostro passato a cura del gruppo Enerbia offerto dal Comune di Borzonasca.