Dal comune di Riomaggiore

Venerdì 24 giugno alle ore 21:00 si terrà la processione per il Santo Patrono di Riomaggiore San Giovanni Battista.

Si chiede alla cittadinanza di esporre la spazzatura, nelle seguenti vie e piazze, solo al termine della processione: Piazzale della Chiesa, Via Telemaco Signorini, Piazza Rio Finale e via Colombo.

Grazie per la collaborazione.