Recco: progetto Maestre Pie, la soddisfazione del sindaco - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Riqualificazione edilizia del complesso ex Maestre Pie, il sindaco Gandolfo esprime la sua soddisfazione per l’approvazione del progetto

Dopo aver appreso che il progetto definitivo di riqualificazione edilizia del complesso ex Maestre Pie, in via Gerolamo Speroni a Recco, è stato validato e approvato, il sindaco Carlo Gandolfo dichiara: “Sono soddisfatto per il via libera dato all’adeguamento dell’immobile, un atto che attendevamo da tempo. Ringrazio Città Metropolitana, il sindaco Marco Bucci e il consigliere Franco Senarega, per lo sforzo che si sta facendo per la ristrutturazione dell’immobile, come a suo tempo richiesto dall’Amministrazione comunale, che avrà la prevista destinazione d’uso scolastico. Sarà così possibile istituire a Recco specifici corsi dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo dedicati a gastronomia e hotellerie, creando opportunità di formazione professionale saldamente legate al tessuto produttivo locale. Nei prossimi giorni il progetto del complesso ex Maestre Pie sarà consegnato al Comune di Recco che compirà celermente i propri adempimenti, svolgendo l’intero procedimento nella maniera più veloce possibile per consentire un rapido inizio dei lavori in sinergia con Città Metropolitana”