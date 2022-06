RASSEGNA STAMPA. Covid: morto un settantenne, ieri 130 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, giovedì 23 giugno, auguri a Giuseppe. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Vesti uno zuccone e pare un barone”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: cointagi in aumento, 130 in 24 ore, decesso di un settantenne a Lavagna. Scuola: maturità “Il mondo dei social e l’ambiente, le scelte più gettonate”; “Cristina con il cuore a Kiev”; “Positivo il ritorno ai due scritti”; “Con due genitori al 118 ho scelto la pandemia”.

Moneglia: un paese al giorno: San Saturnino. Casarza Ligure: addio a “Bios” Carobbio, Medaglia della Liberazione. Elezioni a Chiavari: Bettoli e Messuti faccia a faccia. Chiavari: la comunità moldava festeggia la sua identità.

Rapallo: crollo della diga, Alessandro Pentimalli dirigente del Genio Civile a processo; La Barbera non andrà a giudizio. Rapallo: scatta l’allarme incendi, vietati solo i fuochi artificiali in zone boschive. Rapallo: il video della città dall’alto selezionato al contest per i filmati col drone.

Camogli: rifiuti a San Fruttuoso, un mese di sperimentazone porta a porta. Recco: opere pubbliche, sì dopo la variazione di bilancio. Sori: colpisce la compagna, in manette un anzianbi.

