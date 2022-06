Rapallo: progetto passeggiata Trelo-Prelo, in arrivo 250.000 euro - LevanteNews

Un altro obiettivo centrato, sono in arrivo dal Governo centrale oltre 250 mila euro per la progettazione definitiva di rifacimento della passeggiata pedonale Prelo – Trelo e per i lavori di messa in sicurezza del Lungomare di San Michele di Pagana. Un passo in avanti cruciale, reso possibile grazie al lavoro dell’onorevole Roberto Bagnasco, alle istanze dell’amministrazione e degli uffici comunali, che permetterà di restituire a concittadini e ospiti una delle passeggiate più affascinanti del Tigullio, tragicamente distrutta da una mareggiata senza precedenti e fare fronte ai futuri eventi meteo marini con maggiore resilienza.