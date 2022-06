Mezzanego: auto contro guardrail, due anziani ricoverati a Lavagna - LevanteNews

Nel primo pomeriggio nei pressi del Passo del Bocco, un’auto con due anziani a bordo è finita per cause al momento non accertate contro il guardrail. Immediato l’intervento dell’automedica del 118 e le pubbliche assistenze Croce Rossa di Cogorno e Croce Verde di Carasco. Il medico ha disposto il trasferimento dei due feriti al pronto soccorso di Lavagna anche per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri per accertare dinamica e motivi dell’incidente: un colpo di sonno, un malore, o il tentativo di evitare un investimento?