Levanto: promozione turistica, dal Comune un nuovo videoclip sul territorio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Levanto

L’attività promozionale del territorio e delle sue eccellenze da parte del Comune di Levanto si arricchisce di un nuovo video dal titolo “Levanto experience”. Il filmato, girato da Alessandro Dotti e Filippo Braggio anche con riprese aeree attraverso l’utilizzo di un drone, in 49 secondi fa una panoramica delle “esperienze” che i visitatori possono vivere durante il loro soggiorno nella cittadina rivierasca.

“Lo scorso anno avevamo realizzato un video ‘emozionale’, che supportasse e stimolasse ulteriormente quel desiderio unanimemente condiviso di ripartire dopo l’emergenza pandemica che già si avvertiva in paese – spiega il consigliere delegato Lorenzo Perrone – Adesso, avvalendoci ancora dei due filmaker autori di quel lavoro, che è stato molto apprezzato, abbiamo voluto raccontare in maniera semplice e coinvolgente, come solo i ‘videoclip’ riescono a fare, le esperienze che è possibile vivere sul nostro territorio: dalle attività sportive e ludiche all’aria aperta ai momenti di relax tra i caratteristici ‘caruggi’ liguri del centro storico, dagli aperitivi con prodotti locali davanti al tramonto sul mare alle occasioni culturali”.

Il filmato, caricato sul canale “YouTube” di “VisitLevanto” e raggiungibile (come la “clip” precedente) attraverso l’home page del sito del Comune di Levanto, sarà veicolato sui “social” e proiettato alle fiere nazionali ed internazionali, a cui il Comune e il consorzio turistico “Occhio blu” hanno ripreso a partecipare dopo la pausa imposta dalla pandemia.

“Quest’anno eravamo presenti agli eventi di Sestri Levante (anche in qualità di sponsor) Nizza e Lione, fiere e workshop nei quali abbiamo incontrato sia il pubblico che gli operatori del settore e presentato, oltre che il territorio, anche i suoi prodotti tipici – ricorda Perrone – E questo lavoro di promozione a 360 gradi, fortemente improntato alla forza evocativa delle immagini e al potere di diffusione dei social, proseguirà nei prossimi mesi: il primo appuntamento è fissato per ottobre a Rimini”. Perrone sottolinea infine che l’operazione è un prodotto dell’assessorato al turismo, il cui logo appare nei “credits” in coda alla clip.