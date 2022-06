Da Lavagna Turismo

Domenica 26 giugno super escursione alla Valle dei Berissi. Partenza dalla Basilica di Santo Stefano (Piazza Marconi) alle ore 8:30.

Non Perdetevi questa magnifica escursione che avrà la durata di circa 6 ore,con pranzo al sacco e un costo base di 5 euro e per chi volesse anche l’assicurazione il costo sale a 10 euro.

per la partecipazione è richiesta la prenotazione presso lo IAT (0185 367272). Per più informazioni (iat@comune.lavagna.ge.it)