Chiavarti: chiusura campagna elettorale per Messuti dalle 19 al point - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

Ultimo incontro pubblico prima del silenzio elettorale per il candidato sindaco Federico Messuti. L’appuntamento per la chiusura della campagna elettorale è fissato per domani, venerdì 24 giugno alle 19 presso il point di corso Garibaldi 44.

“Vi aspettiamo per concludere insieme il percorso che ci ha condotto al ballottaggio. Sono stati mesi impegnativi, con incontri nei quartieri, momenti di ascolto e condivisione ma anche di programmazione per il futuro. Ringraziandovi per la fiducia che ci avete dato al primo turno ora, come e più di prima, dobbiamo continuare a cambiare Chiavari e perseguire la nostra visione di una città più bella, sicura, moderna ed inclusiva. Per questo è necessario fare l’ultimo sforzo e andare a votare – spiega Federico Messuti – Domenica scegliete la continuità e votate chi vi ha dimostrato con i fatti di saper amministrare Chiavari con competenza, impegno e passione. Fate una scelta civica per il futuro della nostra città. Scegliete chi vuole continuare a migliorare Chiavari con progetti concreti e non parole.