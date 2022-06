Chiavari: prosegue la mostra fotografica su ambiente e clima - LevanteNews

Allestita nel foyer dell’Auditorium San Francesco, prosegue fino a domenica 26 giugno la mostra nazionale sul clima e l’ambiente, presente anche in altre 99 città d’Italia.

Sono tutte fotografie a colori che raccontano l’azione della natura e dell’uomo sulla superfice del nostro pianeta. Non si tratta quasi mai aspetti positivi di tali azioni: sugli eventi naturali possiamo ben poco, ma sulle scelte dell’uomo occorre intervenire, se non siamo già in ritardo.

Particolarmente significativa l’immagine di un bimbo che sembra molto preoccupato per il futuro che lo attende.

Contestualmente sono esposte le fotografie, molte in bianco e nero, per un concorso da cui sono esclusi i chiavaresi.