Chiavari: "Il mio laboratorio centrista, liberale, riformista" - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale in Chiavari

In questi giorni leggo varie dichiarazioni e comunicati che potremmo definire di “pettegolezzo politico”. Non ho intenzione di ribattere punto per punto, non è né utile, né d’interesse, né serio.

Voglio aprire però una riflessione squisitamente politica. L’endorsement di Toti, Rixi e Gino Garibaldi al candidato sindaco Messuti rivelano una realtà che non sarà sfuggita ai più attenti: il centrodestra dei partiti non era interessato a vincere a Chiavari, si è limitato a proporre uno schema vecchio, arroccato sui simboli e chiuso su sé stesso, il tutto a favore della maggioranza uscente che si professa “contro i partiti”, ma che ora ne incassa volentieri il sostegno.

Anche il PD, sull’altro fronte, non ha saputo superare il simbolo e aderire a una vera proposta alternativa.

Ecco dove nasce la mia candidatura: dalla volontà di dare vita a un progetto civico, di centro, che sia aperto alla società civile, alle famiglie, alle persone.

L’unico rimpianto è l’aver avuto poco tempo a disposizione per raggiungere più cittadini, ma il laboratorio avviato a marzo non si ferma qui.

Farò il mio dovere in consiglio come da 15 anni a questa parte e mi dedicherò a coltivare questo progetto centrista, liberale, riformista.

Cultura politica e trasparenza amministrativa sono gli argomenti che mi interessano, veleni e ricostruzioni di fantasia non mi appartengono.