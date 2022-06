Camogli: vialetto dei carrubi, si ripristina la vegetazione - LevanteNews

A Camogli, dopo gli scavi per costruire box privati interrati si ripristina il vialetto dei carrubi, là dove trovavano posteggio venti auto e dove avrebbero comunque potuto trovare ancora spazio di sosta fino al completamento dei lavori, autosilo pubblico compreso (si è sempre in attesa del bando di gara). Ora i residenti e i turisti che percorrono più volte la strada in cerca di un introvabile posteggio, potranno almeno apprezzare la nuova vegetazione messa a dimora. Intanto nel vialetto dei carrubi, in una pavimentazione sconnessa e pericolosa, i pedoni continuano a convivere con un parcheggio moto. (m.m.)

(Foto Consuelo Pallavicini)