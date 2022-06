Camogli: Via Rosselli, nasce il caso posteggi eliminati - LevanteNews

Da Tito Degregori riceviamo e pubblichiamo (in via Rosselli sono stati eliminati due posti auto nel posteggio esistente dal dopoguerra, per consentire una più agevole manovra di ingresso ad un garage privato dove sono sempre entrati e usciti, magari con un paio di manovre, mezzi anche di rilevante ingombro. Se si riteneva che l’accesso non fosse più idoneo, forse nell’interesse comune si doveva revocare il passo carrabile. ndr)

Mi sorprende negativamente che in questo periodo estivo quando i posti auto pubblici per residenti scarseggiano ovunque, in via Rosselli a Camogli vengano discutibilmente ridotti. Chiedo al Comune, tramite Levante News che ha recentemente trattato il tema, perché non possono essere utilizzati metodi meno radicali di questo, perciò senza mettere in difficoltà il cittadino che in quella zona cerca uno spazio per posteggiare autoveicolo o motociclo, ovviamente salvando il diritto legittimo di coloro che lo hanno .

Nella foto sulla destra la porta del garage, nella carreggiata l’auto della polizia urbana e a sinistra il posteggio con due posti tolti dall’amministrazione comunale su richiesta di un privato