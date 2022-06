Calcio/ Lavagnese, Davide Adornato alla corte di Cammaroto - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

La Società comunica che é il DS Andrea Croci ha trovato l’accordo per usufruire dal 1° luglio delle prestazioni sportive di Davide Adornato.

Portiere classe 1991, originario di Pisa, Davide ha vestito le maglie di Pontedera, Gavorrano e Forcoli in Serie D, Casale in C2, Pisa in C1, Larcianese in Eccellenza e ultimamente Sestri Levante e Real Forte Querceta in Serie D. 217 presenze, 240 gol subiti e 60 clean sheet in carriera sono numeri di tutto rispetto per un portiere di grande esperienza con l’aiuto del quale la Lavagnese spera di fare il salto di qualità desiderato.